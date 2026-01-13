  • 13 Января, 16:57

В "резиновой" квартире Алматы было зарегистрировано больше 100 человек

Фото: freepik.kz

Владелица квартиры осуждена на один год ограничения свободы, передает BAQ.KZ

О пресечении канала незаконной миграции сообщила Прокуратура города Алматы. По информации надзорного органа, за вознаграждение в однокомнатной квартире были зарегистрированы 109 лиц, которые фактически в квартире не проживали.

– В отношении владельца "резиновой" квартиры зарегистрировано уголовное дело по ст.394 УК (организация незаконной миграции), приговором суда последняя осуждена на один год ограничения свободы.

 

