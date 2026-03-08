В результате атак Ирана произошел пожар в столице Бахрейна
Причинен материальный ущерб нескольким зданиям.
Сегодня 2026, 04:21
139Фото: Pixabay.com
В результате иранских ударов по столице Бахрейна Манаме вспыхнул пожар. Об этом сообщило МВД королевства в соцсети Х, передает BAQ.KZ.
"В результате иранской агрессии в Манаме произошел пожар, причинен материальный ущерб дому и нескольким зданиям рядом с ним", - говорится в заявлении.
По данным ведомства, служба гражданской обороны занимается ликвидацией возгорания.
