  • В результате атак Ирана произошел пожар в столице Бахрейна

В результате атак Ирана произошел пожар в столице Бахрейна

Причинен материальный ущерб нескольким зданиям.

Сегодня 2026, 04:21
Фото: Pixabay.com

В результате иранских ударов по столице Бахрейна Манаме вспыхнул пожар. Об этом сообщило МВД королевства в соцсети Х, передает BAQ.KZ.

"В результате иранской агрессии в Манаме произошел пожар, причинен материальный ущерб дому и нескольким зданиям рядом с ним", - говорится в заявлении.

По данным ведомства, служба гражданской обороны занимается ликвидацией возгорания.

