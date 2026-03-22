В результате атаки на больницу в Судане погибли более 60 человек
В числе жертв - 13 детей.
Сегодня 2026, 14:13
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 14:13Сегодня 2026, 14:13
Фото: Pixabay.com
По меньшей мере 64 человека, в том числе 13 детей, погибли в результате атаки на больницу в Аль-Дейне, столице провинции Восточный Дарфур на юге Судана, передает BAQ.KZ.
Об этом в соцсети Х сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
По его словам, в результате инцидента также пострадали 89 человек.
"В результате этой трагедии общее число погибших в результате нападений на медицинские учреждения во время войны в Судане превысило 2 тыс. человек. За почти три года конфликта ВОЗ подтвердила, что в результате 213 нападений на медицинские учреждения погибли 2 036 человек, включая нападение в Аль-Дейне", - написал глава организации.
Он отметил, что в общей сложности, за время войны в Судане из-за атак на медицинские учреждения пострадали более 720 человек.
