В результате беспорядков в тюрьме Шри-Ланки погибли 19 человек

По меньшей мере 19 человек погибли в результате массовых беспорядков в исправительном учреждении города Негомбо на западе Шри-Ланки. Еще не менее 50 человек получили ранения и были госпитализированы.

По данным местной полиции, столкновения между двумя группами заключенных начались в воскресенье около 13:00 по местному времени. К вечеру ситуацию удалось взять под контроль, однако утром следующего дня насилие вспыхнуло вновь.

Среди погибших и пострадавших есть сотрудники тюрьмы и представители сил безопасности.

Власти страны сообщили, что наиболее тяжелораненых доставляют в Национальную больницу Коломбо. Одновременно принимаются меры по стабилизации обстановки в исправительном учреждении.

Причины конфликта между заключенными устанавливаются. Правоохранительные органы продолжают расследование произошедшего.