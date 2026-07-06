В результате беспорядков в тюрьме Шри-Ланки погибли 19 человек
Столкновения между заключенными произошли в исправительном учреждении города Негомбо, десятки человек получили ранения.
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По меньшей мере 19 человек погибли в результате массовых беспорядков в исправительном учреждении города Негомбо на западе Шри-Ланки. Еще не менее 50 человек получили ранения и были госпитализированы.
По данным местной полиции, столкновения между двумя группами заключенных начались в воскресенье около 13:00 по местному времени. К вечеру ситуацию удалось взять под контроль, однако утром следующего дня насилие вспыхнуло вновь.
Среди погибших и пострадавших есть сотрудники тюрьмы и представители сил безопасности.
Власти страны сообщили, что наиболее тяжелораненых доставляют в Национальную больницу Коломбо. Одновременно принимаются меры по стабилизации обстановки в исправительном учреждении.
Причины конфликта между заключенными устанавливаются. Правоохранительные органы продолжают расследование произошедшего.
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