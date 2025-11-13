В регионе Арекипа на юге Перу произошла крупная дорожная авария, в результате которой погибло не менее 37 человек, еще 18 получили травмы различной степени тяжести, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на агентство Reuters.

По предварительным данным, пассажирский автобус потерял управление, после чего съехал с трассы и упал в овраг.

На месте происшествия работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов. Пострадавшие доставлены в ближайшие больницы.

Власти Перу пока не предоставили официальных комментариев по поводу произошедшего, обстоятельства аварии выясняются.