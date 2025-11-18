В секторе Газа в результате удара израильской армии по зданию школы, где укрывались перемещённые жители, получили ранения не менее 10 палестинцев, передает BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu.

Инцидент произошёл в районе Деридж в центральной части города, несмотря на продолжающийся режим прекращения огня.

Управление гражданской обороны сообщило, что удар был нанесён беспилотником по входу в школу, а также по палатке во дворе, где находились семьи, вынужденные покинуть свои дома. Представитель ведомства Махмуд Басал отметил, что среди раненых есть женщины, дети и пожилые люди. Пострадавшие были доставлены в больницу Эль-Эхли Баптист, при этом состояние некоторых детей оценивается как критическое.

По словам Басала, школа не относится к районам, обозначенным как "красная" или "желтая" зона, и расположена в секторе, который официально считается безопасным и предназначенным для защиты гражданского населения. Он подчеркнул, что атака произошла в нарушение действующего режима прекращения огня.

Несмотря на достигнутые договоренности, израильская армия продолжает наносить удары по различным районам Газы, объясняя свои действия необходимостью обеспечения безопасности.

Режим прекращения огня вступил в силу 10 октября после утверждения израильским правительством. Президент США Дональд Трамп днем ранее сообщил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС согласовали первый этап плана по прекращению огня в рамках переговоров в Египте. Позднее стало известно, что после отвода войск к линии "Желтой зоны" перемирие начало действовать с 12:00 того же дня.