В результате обрушения части фасада столичного ЖК пострадали пять человек
Власти уточнили, что происшествие официально относится к категории производственных травм.
В Астане 5 человек получили травмы в результате обрушения части наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада жилого комплекса. Пострадавшие были доставлены 8 ноября в Многопрофильную больницу № 1, передаёт BAQ.KZ.
По состоянию на 9 ноября, два пациента находятся в реанимации, трое — в профильных отделениях. Среди пострадавших двое — фельдшеры, получившие производственные травмы при исполнении служебных обязанностей.
Состояние одной из фельдшеров, находящейся в реанимации, остаётся крайне тяжёлым. Её коллега, находящаяся в отделении нейрохирургии, оценивается как средней степени тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
В социальных сетях появилась информация о том, что травмы фельдшеров якобы не признаются производственными. Власти уточнили, что происшествие официально относится к категории производственных травм.
По факту получения травм ведётся досудебное расследование Департаментом полиции города. Кроме того, в соответствии со статьёй 188 Трудового кодекса РК проводится расследование несчастного случая государственным инспектором труда.
