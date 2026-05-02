В результате пожара в массажном салоне в Китае погибли шесть человек

Шесть человек погибли в результате пожара в провинции Хэнань в центральной части Китая, передает BAQ.KZ со ссылкой на Xinhua.

Инцидент произошел утром 2 мая в городе Линбао.

Возгорание произошло в салоне массажа ног. Огонь быстро распространился и вызвал сильное задымление, в результате чего шесть человек оказались заблокированы внутри помещения.

Пожарные оперативно эвакуировали пострадавших и доставили их в медучреждение, однако спасти их не удалось. Еще пятеро находившихся в салоне человек были спасены.

Причины возгорания на данный момент не установлены.