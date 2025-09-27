В северо-западной провинции Ганьсу в Китае произошло землетрясение магнитудой 5,6, в результате которого пострадали девять человек, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на агентство Xinhua.

Сейсмособытие зафиксировано в уездах Лунси и Чжансянь города Динси. По данным властей, в результате подземных толчков были повреждены 4 328 домов, а 7 812 жителей эвакуированы из зоны возможной опасности.

Согласно информации Китайского центра сейсмологических сетей (CENC), очаг землетрясения залегал на глубине около 10 километров. Толчки ощущались не только в наиболее пострадавших районах Лунси и Чжансянь, но и в соседних уездах Вэйюань, Линьтао и Ушань.

Местные службы экстренного реагирования продолжают работу на месте, оказывая помощь пострадавшим и оценивая масштаб разрушений. Власти призвали жителей региона соблюдать меры предосторожности и следить за официальной информацией.