В иранском городе Тебриз в результате ударов США и Израиля погибло шесть человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на телеканал Al-Jazeera.

Об этом сообщил генеральный директор по антикризисному управлению в провинции Восточный Азербайджан Маджид Фарши.

По его словам, в результате удара по жилому дому в районе Марздаран четыре человека погибли и шестеро получили ранения, еще двое погибли в парке.

Официальные лица США и Израиля также не дали комментариев на этот счет.