В результате ударов по иранскому Тебризу погибли 6 человек
Удор пришелся на жилой дом.
Сегодня 2026, 18:37
В иранском городе Тебриз в результате ударов США и Израиля погибло шесть человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на телеканал Al-Jazeera.
Об этом сообщил генеральный директор по антикризисному управлению в провинции Восточный Азербайджан Маджид Фарши.
По его словам, в результате удара по жилому дому в районе Марздаран четыре человека погибли и шестеро получили ранения, еще двое погибли в парке.
Официальные лица США и Израиля также не дали комментариев на этот счет.