В городе Риддере продолжается реализация крупных социально значимых проектов в сфере образования, здравоохранения и спорта. Работы ведутся в рамках областной программы по развитию социальной инфраструктуры, передаёт BAQ.KZ.

Одним из ключевых объектов стало строительство новой школы на 600 мест, финансируемой за счёт инвесторских средств. Строительные работы начались в январе 2025 года, на сегодняшний день готовность объекта составляет 35%. При стабильном финансировании ввод школы в эксплуатацию запланирован на июль 2026 года. Параллельно ведётся прокладка внешних инженерных сетей, а также обустройство подъездных путей и парковочных зон.

В сфере здравоохранения завершается строительство многопрофильной больницы в Риддере. Объект готов на 98%, его ввод в эксплуатацию ожидается в декабре 2025 года. Реализация проекта позволит повысить доступность и качество медицинской помощи для жителей города.

Также завершаются работы на физкультурно-оздоровительном комплексе в селе Бозанбай. В настоящее время объект готовится к сдаче после устранения выявленных замечаний.

В целом до конца 2025 года в регионе планируется завершить строительство ряда социальных объектов, что окажет положительное влияние на качество жизни населения. Ход реализации проектов находится на постоянном контроле областного управления строительства, особое внимание уделяется срокам, качеству работ и соблюдению проектно-сметной документации.