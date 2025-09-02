В Риддере зафиксированы случаи появления медведей прямо в жилых кварталах, передает BAQ.KZ cо ссылкой на ridder.city. Жители сообщают, что хищников видели сначала во втором районе, затем — в пятом микрорайоне, а позже они подошли и к четвёртому. В социальных сетях начали появляться фото и видео с животными, что вызвало серьёзное беспокойство среди горожан.

Ещё недавно медведи ассоциировались у местных с тайгой и горными склонами, но теперь они всё чаще выходят к домам. Причины могут быть разными — от сокращения кормовой базы в лесах до изменений климата и активного вмешательства человека в дикую природу. Для региона подобные ситуации не редкость: Риддер окружён густыми лесами, где издавна обитают медведи. Однако столь близкое присутствие животных в жилых зонах фиксируется впервые. Горожане признаются, что тревога растёт: родители опасаются отпускать детей гулять одних, автомобилисты стараются избегать ночных поездок, а пожилые люди предпочитают лишний раз не выходить из дома.

На фоне обеспокоенности власти заявляют, что предпринимают все необходимые меры.

В настоящее время в город прибыла группа Отряда оперативного реагирования лесного и охотничьего хозяйства. Специалисты в течение недели будут обследовать территорию города и прилегающие лесополосы. Ситуация находится под постоянным контролем. Жителей просим сохранять спокойствие, не распространять непроверенную информацию и при обнаружении диких животных незамедлительно сообщать в соответствующие службы, — сообщили в акимате Риддера.