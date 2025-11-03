В историческом центре Рима утром 3 ноября частично обрушилась башня Торре деи Конти, где проводились реставрационные работы, передает BAQ.KZ со ссылкой на агентство ANSA.

Инцидент произошёл недалеко от Императорских форумов, в районе Ларго Коррадо Риччи.

Сначала с крыши упала часть штукатурки, а затем последовал более масштабный обвал, вызвавший огромное облако пыли и панический переполох среди находившихся на объекте.

Спасатели извлекли из-под завалов 64-летнего рабочего. Мужчина находится в сознании, но с травмой головы был доставлен в больницу; его состояние оценивается как тяжёлое. Ещё двое работников получили лёгкие травмы и отказались от госпитализации. Во время второго обрушения под пылевое облако попала команда пожарных, занимавшаяся спасением людей, однако, по данным экстренных служб, никто из них не пострадал.

Прокуратура Рима начала расследование по факту происшествия, квалифицировав его как "непредумышленные телесные повреждения". Следователи намерены установить точные причины обрушения и проверить соблюдение техники безопасности на объекте. По предварительной информации, на башне в момент инцидента находились 11 рабочих. Среди рассматриваемых версий – внутреннее разрушение несущих конструкций башни. Расследование ведут карабинеры совместно с экспертами санитарно-технической службы.