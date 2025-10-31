В Риме впервые презентовали итальянское издание монографии "Шокан Уалиханов и рождение современного Казахстана". Мероприятие прошло при участии министра культуры и информации РК Аиды Балаевой, передает BAQ.KZ.

Книга, изданная к 190-летию выдающегося казахского деятеля, впервые вышла на итальянском языке.

Аида Балаева отметила, что знакомство итальянской аудитории с наследием великого казахского учёного, просветителя и путешественника является важным шагом в укреплении культурных связей между Казахстаном и Италией.

"Шокан Уалиханов – это не только выдающаяся личность Великой степи, но и фигура мирового масштаба. Его исследования открыли международному научному сообществу богатейшую культуру и цивилизацию этносов и государств Центральной Азии, а также духовное наследие казахского народа. Публикация его трудов на итальянском языке – яркий пример того, как наука и просвещение сближают народы. Эта книга предоставит итальянским читателям возможность глубже понять историю, культуру и духовный мир казахского народа", — сказала министр.

Министр выразила благодарность исследователям, переводчикам и этнографам обеих стран, участвовавшим в создании книги, подчеркнув, что подобные проекты способствуют развитию научного обмена и вдохновляют молодых учёных.

Автор книги - итальянский профессор Федерико Пасторе, который много лет изучал казахстанские архивы и источники о жизни и деятельности Шокана Уалиханова. Монография также включает материалы о выдающихся современниках учёного.