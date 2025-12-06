На площади Пьяцца дель Квиринале в Риме состоялась торжественная церемония зажжения огня зимних Олимпийских игр Милан-Кортина 2026, передает BAQ.KZ со ссылкой на Olympic.kz.

Олимпийское пламя, прибывшее из Греции накануне, официально зажёг президент Италии Серджо Маттарелла. На церемонии присутствовали глава Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри, президент оргкомитета Игр Джованни Малаго и руководство Национального олимпийского комитета Италии.

В своём выступлении Кирсти Ковентри отметила, что олимпийский огонь несёт в себе символ единства поколений спортсменов и напоминает об истинных принципах олимпизма - вдохновлять, объединять и защищать право каждого спортсмена на участие без дискриминации. Она подчеркнула, что Олимпиада-2026 станет первой зимней Игрой в период её президентства, выразив уверенность, что соревнования станут ярким событием для всего мира.

Президент Италии Серджо Маттарелла заявил, что олимпийский огонь является символом мира, солидарности и единства. Он подчеркнул, что Олимпийские и Паралимпийские игры говорят с человечеством универсальным языком, напоминая о ценностях равенства, уважения и стремления к прогрессу. Маттарелла выразил надежду, что путь к Играм станет временем отказа от агрессии и конфликтов, а совместное проведение Олимпиады Миланом и Кортиной станет символом открытости и национального единства.

После своего обращения Маттарелла получил факел от Джованни Малаго и зажёг олимпийскую чашу, установленную на площади. Первые метры эстафеты огня после прибытия в Италию прошли Джованни Малаго и теннисистка Жасмин Паолини.

Официальное начало эстафеты по территории Италии назначено на 6 декабря. Маршрут пройдёт через ключевые культурные и исторические регионы страны, включая многочисленные объекты наследия ЮНЕСКО.

Зимняя Олимпиада-2026 состоится с 6 по 22 февраля.