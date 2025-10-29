В Рио-де-Жанейро по меньшей мере 64 человека погибли и 81 были арестованы во вторник в ходе масштабной полицейской операции против преступной группировки "Красная команда" в фавелах Алемао и Пенья, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Синьхуа".

Операция, в которой участвовали более 2,5 тысячи полицейских и охватывавшая 26 общин, уже названа правительством штата самой смертоносной в истории города.

По официальным данным, среди погибших — 56 предполагаемых членов банды и несколько сотрудников правоохранительных органов. Полицейские изъяли 31 винтовку, а также другое оружие, боеприпасы и взрывчатку. Операция продолжается, и число раненых растет. Ситуация в фавелах остается крайне напряженной, а жители опасаются новых столкновений.