В Рио-де-Жанейро полицейская операция унесла жизни 64 человек
Ситуация в фавелах остается крайне напряженной.
В Рио-де-Жанейро по меньшей мере 64 человека погибли и 81 были арестованы во вторник в ходе масштабной полицейской операции против преступной группировки "Красная команда" в фавелах Алемао и Пенья, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Синьхуа".
Операция, в которой участвовали более 2,5 тысячи полицейских и охватывавшая 26 общин, уже названа правительством штата самой смертоносной в истории города.
По официальным данным, среди погибших — 56 предполагаемых членов банды и несколько сотрудников правоохранительных органов. Полицейские изъяли 31 винтовку, а также другое оружие, боеприпасы и взрывчатку. Операция продолжается, и число раненых растет. Ситуация в фавелах остается крайне напряженной, а жители опасаются новых столкновений.
