В РК предлагают ужесточить требования к членам избиркомов и кандидатам

Заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин представил на совместном заседании палат Парламента законопроект с поправками в Конституционный закон "О выборах в Республике Казахстан", передает BAQ.KZ.

По его словам, документ разработан с учетом вопросов, выявленных в ходе прошедших избирательных кампаний, и направлен на совершенствование избирательного законодательства.

Повторное голосование и новые ограничения для кандидатов

Законопроектом предлагается урегулировать порядок повторного голосования на выборах акимов в случае равенства голосов кандидатов. Решение о проведении повторного голосования территориальная избирательная комиссия должна будет принять в течение месяца.

Также уточняется порядок выдвижения кандидатов. Согласно поправкам:

одно лицо не сможет одновременно баллотироваться в депутаты маслихата и акимы ;

; кандидат не сможет участвовать в выборах акима сразу по нескольким округам.

Новые правила агитации в интернете

Отдельный блок поправок касается предвыборной агитации в интернете.

Документ предусматривает, что кандидатам должны быть обеспечены равные условия для размещения агитационных материалов на онлайн-платформах.

При этом кандидаты от политических партий смогут использовать официальные сайты и социальные сети партий без заключения дополнительных соглашений.

Кроме того, вводится запрет на финансирование вне избирательных фондов.

Кто сможет быть доверенным лицом

Поправки также касаются института доверенных лиц.

Ими смогут быть только:

граждане Казахстана;

лица старше 18 лет.

При этом доверенное лицо не должно быть:

кандидатом в Президенты;

кандидатом в депутаты;

кандидатом в акимы;

членом местного самоуправления.

Ужесточение требований к избиркомам

Законопроект предусматривает более жесткие требования к членам избирательных комиссий.

В состав комиссий не смогут входить граждане, осужденные за:

коррупционные преступления ;

; тяжкие и особо тяжкие преступления.

Также усиливается ответственность членов комиссий. За нарушение им может быть вынесено предупреждение, а при повторном нарушении в течение шести месяцев — прекращены полномочия.

Новые избирательные участки и порядок работы комиссий

Поправками предлагается урегулировать вопрос временного приостановления полномочий членов избиркомов в связи с:

академическим отпуском;

отпуском по уходу за ребенком.

На этот период вышестоящая комиссия сможет назначить другого члена комиссии.

Кроме того, предлагается создавать избирательные участки:

в местах работы вахтовым методом;

в специальных учреждениях, обеспечивающих временную изоляцию отдельных лиц от общества.

По словам Жумангарина, принятие поправок позволит повысить прозрачность избирательного процесса, усилить ответственность его участников и обеспечить соблюдение всех процедур.