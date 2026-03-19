В роддоме Астаны скрывали от матерей положенное по закону
После вмешательства прокуратуры нарушения были устранены
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Астане выявлены нарушения прав матерей и новорождённых - при выписке из роддомов более 1 150 женщин не получили положенные бесплатные медицинские наборы, передает BAQ.KZ.
Нарушения были установлены прокуратурой района Нура в ходе надзорной деятельности в сфере здравоохранения и защиты прав несовершеннолетних.
Как отметили в надзорном органе, в соответствии с Кодексом «О здоровье народа и системе здравоохранения», охрана матери и ребёнка, а также обеспечение гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи являются основными принципами системы здравоохранения.
Однако на практике эти нормы соблюдались не в полном объёме -- при выписке из родильных домов матерям не выдавали бесплатные наборы «Аптечка матери и ребёнка».
После вмешательства прокуратуры нарушения были устранены -- все положенные аптечки выданы.
Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
В прокуратуре подчеркнули, что работа по защите прав граждан находится на постоянном контроле.
Самое читаемое