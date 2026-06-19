В России дочь подозревают в избиении пожилой матери

В городе Гусев Калининградской области полиция проводит разбирательство по факту жестокого обращения с пожилой женщиной. Поводом для проверки стало видео, на котором запечатлено избиение пенсионерки.

По данным регионального управления МВД, тревогу забил местный житель, ставший свидетелем происходящего в соседнем доме. Впервые он заметил конфликт в середине мая, а спустя несколько дней ситуация повторилась. Тогда мужчина снял происходящее на видео и обратился в компетентные органы.

На опубликованных кадрах видно, как пожилой женщине наносят удары, а затем грубо хватают и толкают. По словам очевидца, пенсионерка не могла оказать сопротивления и находилась в беспомощном состоянии.

В ходе проверки сотрудники полиции установили, что пострадавшая проживает вместе со своей дочерью. По предварительным данным, именно она может быть причастна к противоправным действиям.

В отношении женщины составлен административный протокол по статье о побоях. Материалы дела направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа, обязательных работ либо административного ареста. Окончательное решение по делу примет суд.