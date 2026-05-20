В России двое мужчин пытались перебросить наркотики в колонию с помощью арбалета
Сегодня 2026, 05:32
Фото: Pixabay.com
В Ивановской области (Россия) перед судом предстали двое мужчин, обвиняемых в попытке доставить запрещённые вещества на территорию исправительной колонии с использованием арбалета.
Как сообщает Газета.ru, по данным следствия, один из фигурантов приобрёл стрелу для арбалета и получил наркотическое вещество от третьего лица. После этого он закрепил свёрток со запрещённым веществом на стреле и передал её сообщнику.
Второй обвиняемый, как утверждают правоохранители, выстрелил из арбалета в сторону исправительной колонии №5. Предполагалось, что свёрток предназначался одному из заключённых, однако стрелу заметил сотрудник учреждения.
В отношении мужчин возбуждено уголовное дело. Первое судебное заседание уже состоялось.
