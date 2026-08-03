В России обнаружили ранее неизвестный науке минерал. Об этом сообщили в Министерстве науки и высшего образования РФ, передает BAQ.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Находку сделали исследователи Кольского научного центра РАН, Санкт-Петербургского государственного университета и Минералогического музея имени А. Е. Ферсмана в Кировском руднике Хибинского массива. Образец назвали «кольский ашкрофтин».

В состав входит иттрий, редкоземельный элемент. Поэтому это уже не просто красивый камень, это химический архив земной коры, иттрий, кремний, калий, натрий и целая таблица Менделеева в одном кристалле, - пояснили в министерстве.

По данным ведомства, средняя цена только за налет на породе составляет 145 долларов за миллиметр. В Минобрнауки утверждают, что это значительно превосходит стоимость золота.

Уникальность кольского образца в министерстве объясняют наличием кальция, марганца и фтора в составе. Структура кристалла, по их оценке, входит в группу самых сложных среди всех известных науке минералов.

Классический ашкрофтин, это розоватый прозрачный, хрупкий и чрезвычайно редкий минерал класса силикатов. Крупнейшее месторождение находится в Гренландии, также он встречается в Канаде и Италии.

Что важно знать о статусе находки

Научное описание образца вышло раньше пресс-релиза, 7 мая 2026 года, в журнале Minerals. Авторы называют находку минеральной фазой KA и в заголовке статьи прямо обозначают ее как проблему ашкрофтина-(Y).

Это означает, что статус самостоятельного минерального вида пока не подтвержден. Образец может оказаться разновидностью уже известного ашкрофтина-(Y) либо основанием пересмотреть описание этого минерала. Решение принимает Международная минералогическая ассоциация, данных о прохождении процедуры нет.