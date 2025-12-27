В России рассматривается возможность создания исламского банка, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Об этом парламентарий сообщил на круглом столе, посвящённом открытию представительства AAOIFI — Организации по бухгалтерскому учету и аудиту для исламских финансовых институтов — в Казани, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Газета.ru.

По словам Аксакова, исламский банкинг в России развивается в ответ на растущий интерес к финансовым инструментам, соответствующим принципам шариата. Особенностью такого банкинга является отсутствие процентных доходов, ограничение на чрезмерный риск и запрет инвестиций в запрещённые отрасли.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров подчеркнул, что поддержка исламского банкинга со временем может получить широкое распространение в стране. Первый эксперимент по внедрению исламских финансов в России стартовал 1 сентября 2023 года и рассчитан на два года.