В России опасаются вспышки чумы после смерти сотрудницы противочумного института
4 Октября 2026, 21:56
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
4 Октября 2026, 21:564 Октября 2026, 21:56
318Фото: Авторское право AP Photo
В Иркутской области России 28-летняя сотрудница противочумного института Дарья Шипилова скончалась в больнице Шелехова. После ее смерти около 200 человек взяли под медицинское наблюдение. По данным местных СМИ, незадолго до госпитализации лаборантка могла разбить пробирку с биоматериалом во время работы. На фоне этого в регионе начали распространяться слухи о возможном заражении чумой.
Однако Роспотребнадзор сообщил, что женщине поставили диагноз «пневмония неустановленной этиологии». Исследования не выявили у нее микроорганизмов, связанных с профессиональной деятельностью. В ведомстве также заявили, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области стабильная.
Самое читаемое
- В Казахстане назвали лучшие AI- и цифровые проекты 2026 года
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 4 октября
- Умер известный советский психотерапевт Анатолий Кашпировский
- Сборная Казахстана завоевала 84 медали на Азиатских играх
- 200 тонн продукции по доступным ценам представили на ярмарке в Кокшетау