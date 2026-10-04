В России опасаются вспышки чумы после смерти сотрудницы противочумного института

В Иркутской области России 28-летняя сотрудница противочумного института Дарья Шипилова скончалась в больнице Шелехова. После ее смерти около 200 человек взяли под медицинское наблюдение. По данным местных СМИ, незадолго до госпитализации лаборантка могла разбить пробирку с биоматериалом во время работы. На фоне этого в регионе начали распространяться слухи о возможном заражении чумой.

Однако Роспотребнадзор сообщил, что женщине поставили диагноз «пневмония неустановленной этиологии». Исследования не выявили у нее микроорганизмов, связанных с профессиональной деятельностью. В ведомстве также заявили, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области стабильная.