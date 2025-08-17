В России подросток получил удар током, когда красил фасад дома
В Омской области возбуждено уголовное дело по факту травмирования несовершеннолетнего.
Сегодня, 13:27
Школьника ударило током, когда он красил фасад дома, подросток погиб, передает BAQ.KZ со ссылкой на Газета.ru.
Как сообщает Следственный комитет региона, инцидент произошел в деревне Васильевка Марьяновского района. 15-летний школьник помогал бабушке покрасить фасад частного дома. В какой-то момент мальчик взялся рукой за провод электросети и получил удар током.
"Спасти пострадавшего не удалось. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Обстоятельства несчастного случая устанавливаются", - говорится в сообщении.
