В России подросток получил удар током, когда красил фасад дома

В Омской области возбуждено уголовное дело по факту травмирования несовершеннолетнего.

Школьника ударило током, когда он красил фасад дома, подросток погиб, передает BAQ.KZ со ссылкой на Газета.ru.

Как сообщает Следственный комитет региона, инцидент произошел в деревне Васильевка Марьяновского района. 15-летний школьник помогал бабушке покрасить фасад частного дома. В какой-то момент мальчик взялся рукой за провод электросети и получил удар током.

"Спасти пострадавшего не удалось. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Обстоятельства несчастного случая устанавливаются", - говорится в сообщении.

