Школьника ударило током, когда он красил фасад дома, подросток погиб, передает BAQ.KZ со ссылкой на Газета.ru.

Как сообщает Следственный комитет региона, инцидент произошел в деревне Васильевка Марьяновского района. 15-летний школьник помогал бабушке покрасить фасад частного дома. В какой-то момент мальчик взялся рукой за провод электросети и получил удар током.