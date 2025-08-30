В Сальском районе Ростовской области пассажирский поезд сбил 16-летнего подростка, спасти юношу не удалось, передает BAQ.KZ со ссылкой на Газета.ru.

Как сообщает Транспортная полиция Северо-Кавказского федерального округа, инцидент произошел на перегоне "Развильная-Забытый", 16-летний юноша переходил железнодорожные пути и оказался под колесами поезда. Машинист, заметив молодого человека применил экстренное торможение и подавал звуковые сигналы, но подросток не услышал их, потому что был в наушниках.

"Спасти молодого человека не удалось. По факту произошедшего проводится проверка. Обстоятельства несчастного случая устанавливаются", - пишет информагентство.

До этого в Краснодаре поезд сбил мужчину, переходившего железнодорожные пути. Пострадавший вышел на пути и был замечен машинистом поезда Мурманск — Новороссийск. Пешеход не услышал звуковые сигналы, так как был в наушниках. 38-летний мужчина оказался под колесами поезда и получил различные травмы. Его экстренно госпитализировали.