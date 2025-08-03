  • 3 Августа, 13:47

В России проложат новые железные дороги в арктических широтах

В планах - прокладка и обновление маршрутов в Республике Коми и на Ямале.

Сегодня, 13:11
АВТОР
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Pixabay.com Сегодня, 13:11
Сегодня, 13:11
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Фото: Pixabay.com

Президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня железнодорожника заявил о планах по прокладке и обновлению железнодорожных маршрутов на севере страны, передает BAQ.KZ со ссылкой на INTERFAX.RU.

Как заявил Владимир Путин, железнодорожный транспорт России развивается, запускает масштабные, знаковые проекты.

"Расширяются БАМ и Транссиб, модернизируются другие трассы и подходы к морским портам и терминалам, в том числе на Кольском полуострове и на Дальнем Востоке. В планах - прокладка и обновление маршрутов в северных, арктических широтах, в Республике Коми и на Ямале, в других регионах", - сказал глава государства.

Президент выразил уверенность, что "проекты будут востребованы нашими гражданами и нашей растущей экономикой, позволят укрепить статус России как важнейшего логистического звена всего евразийского континента, создать новые возможности для глобально конкурентоспособных маршрутов, включая Трансарктический транспортный коридор".

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