На маршруте Екатеринбург – Верхняя Пышма в России начали тестировать первый междугородний беспилотный трамвай, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Ведомости.

Проект реализуется в рамках экспериментального правового режима цифровых инноваций. Если испытания пройдут успешно, полноценные рейсы беспилотного трамвая могут запустить к 2028 г.

Средняя скорость такого трамвая увеличивается почти на треть за счет того, что транспорту не нужен водитель для техобслуживания, а аварийность снижается на 95%. На данном этапе правила ПДД не допускают движение транспорта без водителя, поэтому в беспилотном трамвае будет находиться машинист. Его задачи – контроль за движением вагонов и техническим состоянием трамвая.

По информации портала, решение внедрить беспилотные технологии именно на этой линии приняли из‑за востребованности маршрута и наличия цифрового депо и новых трамвайных путей.

"Системы машинного зрения и искусственного интеллекта помогают водителю. Трамвай “распознаёт” препятствие на пути и расстояние до него, автоматически останавливается за 7–10 метров до помехи. Также без управления человека вагон проходит все этапы обслуживания в цифровом депо", – говорится в статье.

Первый в России беспилотный трамвай запустили 3 сентября в Москве. Запуск еще трех беспилотных трамваев будет произведен до конца этого года, а в 2026 г. их будет уже 15. Беспилотный трамвай самостоятельно делает остановки, открывает и закрывает двери, следует сигналам светофоров, пропускает пешеходов, определяет, как проехать перекресток, переключает стрелки и соблюдает график движения. Как заверили в московской мэрии, система работает таким образом, что беспилотный трамвай никогда не столкнется с впереди идущим транспортом.