Военно-транспортный самолёт Ан-12 потерпел крушение в Кемеровской области на юге Западной Сибири (Россия). По данным российских СМИ и Telegram-каналов, погибли все 17 человек, находившихся на борту. Как сообщает Baza, самолёт перевозил запчасти из Новосибирска в Канск.

Крушение произошло возле села Ягуново при заходе на аварийную посадку. Предварительной причиной катастрофы называют утечку авиационного керосина. По данным Shot, обломки воздушного судна разбросало в радиусе 500 метров. Опасных грузов на борту не было, разрушений на земле также не зафиксировано.

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк сообщил, что выехал на место происшествия. Он подтвердил, что самолёт следовал через регион транзитом, однако не стал уточнять его модель и назначение. Очевидцы рассказали, что перед падением видели горящий самолёт.

По их словам, воздушное судно резко пошло вниз, после чего произошёл взрыв. Официального подтверждения информации о гибели 17 человек и предварительной причины крушения пока нет. Обстоятельства происшествия выясняются.