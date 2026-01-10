В Красноярском крае России в результате столкновения микроавтобуса с грузовым автомобилем пострадали 11 человек, среди них двое несовершеннолетних, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на российские СМИ.

"В момент ДТП в автобусе находились 12 пассажиров. По предварительной информации, пять пассажиров госпитализированы, двое из них несовершеннолетние (11 и 16 лет), шести пассажирам оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении регионального ГУ МВД России.

На место отправлены оперативные службы. В районе аварии работают 14 человек и 6 единиц техники.