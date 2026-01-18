В России произошёл трагический инцидент, связанный с катанием на тюбинге. В городе Сольцы Новгородской области погибли две девушки, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщает Интерфакс, происшествие случилось вечером накануне. По информации регионального управления ГИБДД, тюбинг ("ватрушка") был закреплён к легковому автомобилю.

Во время движения водитель осуществлял буксировку, однако в какой-то момент тюбинг вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с другим автомобилем. В результате полученных травм девушки скончались.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.