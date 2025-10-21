В России впервые оштрафовали блогера за рекламу в Instagram
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В России впервые вынесли штраф по новому закону, запрещающему размещать рекламу на сайтах, признанных в этой стране "нежелательными" или "экстремистскими", сообщает BAQ.KZ со ссылкой на Insider. По информации издания, краснодарская юрист и блогер Евгения Тутушкина оштрафована на 30 тысяч рублей за публикацию рекламного видео в Instagram.
По словам Тутушкиной, она записала ролик о понравившемся ей отеле, где, как ей показалось, было мало гостей.
Мне стало обидно за отель, потому что он действительно хороший. Я предложила записать рилс, рассказать о месте и добавить ссылку, чтобы у зрителей была скидка, — объяснила блогер.
Роскомнадзор посчитал видео рекламным, а публикацию — нарушающей закон. Ведомство отметило, что реклама была размещена до 1 сентября 2025 года, однако закон имеет обратную силу: штрафы могут налагаться и за старые посты, если они не были удалены к моменту вступления закона в силу. Закон о запрете рекламы на заблокированных в России сайтах, включая Instagram и Facebook, был принят Госдумой весной и вступил в силу 1 сентября.
Самое читаемое
- Какие выплаты получат казахстанцы ко Дню Республики
- Иностранцев лишили незаконно захваченной земли в Алматы
- Казахстан и Азербайджан на пути к $1 млрд: что принесёт визит Алиева в Астану
- Военные не могут накопить на жилье: Минобороны призывает снизить ставки
- Пробация по-казахстански: работает ли система на самом деле