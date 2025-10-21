В России впервые вынесли штраф по новому закону, запрещающему размещать рекламу на сайтах, признанных в этой стране "нежелательными" или "экстремистскими", сообщает BAQ.KZ со ссылкой на Insider. По информации издания, краснодарская юрист и блогер Евгения Тутушкина оштрафована на 30 тысяч рублей за публикацию рекламного видео в Instagram.

По словам Тутушкиной, она записала ролик о понравившемся ей отеле, где, как ей показалось, было мало гостей.

Мне стало обидно за отель, потому что он действительно хороший. Я предложила записать рилс, рассказать о месте и добавить ссылку, чтобы у зрителей была скидка, — объяснила блогер.

Роскомнадзор посчитал видео рекламным, а публикацию — нарушающей закон. Ведомство отметило, что реклама была размещена до 1 сентября 2025 года, однако закон имеет обратную силу: штрафы могут налагаться и за старые посты, если они не были удалены к моменту вступления закона в силу. Закон о запрете рекламы на заблокированных в России сайтах, включая Instagram и Facebook, был принят Госдумой весной и вступил в силу 1 сентября.