В России выявлен первый случай лихорадки чикунгунья
Заболевший мужчина прилетел из Шри-Ланки.
В Москве зафиксирован первый завозной случай лихорадки чикунгунья: заболевший мужчина прилетел из Шри-Ланки и обратился за медицинской помощью на следующий день после возвращения, передает BAQ.KZ cо ссылкой на BBC. Сейчас он находится в больнице в состоянии средней тяжести, сообщает Роспотребнадзор.
По информации ведомства, изначально врачи подозревали лихорадку денге, однако ПЦР-тест подтвердил другой диагноз. Для окончательной проверки материал направлен в новосибирский центр "Вектор". В Роспотребнадзоре подчеркнули, что угрозы распространения вируса внутри страны нет, поскольку он не передается от человека к человеку. Лихорадка чикунгунья передается только через укусы комаров.
Пациент отдыхал на Шри-Ланке десять дней. Медики отмечают, что его состояние стабильно. В ведомстве добавили, что ранее уже предупреждали о рисках завоза этой инфекции, поэтому были готовы к подобной ситуации.
