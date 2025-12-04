Роскомнадзор заблокировал популярную онлайн-платформу Roblox, обвиняя сервис в распространении "экстремистских материалов и пропаганды ЛГБТ", а также в рисках сексуальных домогательств к несовершеннолетним, передает BAQ.KZ со ссылкой на Deutsche Welle. По данным ведомства, в некоторых комнатах и локациях игры пользователи якобы могут участвовать в террористических актах, нападать на школы и участвовать в азартных играх.

Блокировка затронула как мобильное приложение, так и веб-версию платформы. Российские пользователи начали жаловаться на недоступность Roblox сразу после объявления Роскомнадзора: почти половина жалоб касалась мобильного приложения, более трети — веб-версии.

В РКН напомнили, что с 2019 года регулярно отправляли администрации платформы уведомления о недопустимом контенте и требования ограничить доступ к запрещённым материалам. По данным службы, внутренняя система модерации Roblox не обеспечивала полную безопасность материалов, в результате чего были удалены серверы и проекты с ЛГБТ-контентом.