Роскомнадзор частично ограничил работу голосовых вызовов в мессенджерах Telegram и WhatsApp, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Газета.ru. Как сообщили в ведомстве, мера направлена на борьбу с мошенниками и преступными схемами, активно использующими эти сервисы.

По данным РКН, решение принято на основании материалов правоохранительных органов и многочисленных обращений граждан. В сообщении подчёркивается, что никаких иных ограничений функционала мессенджеров не вводится.

Telegram и WhatsApp стали основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан, — заявили в пресс-службе регулятора.

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин пояснил, что восстановление доступа к звонкам возможно только после "приземления" мессенджеров в России — открытия юридических лиц, налаживания взаимодействия с Роскомнадзором и правоохранительными органами, а также полного соблюдения российского законодательства.

В Telegram в ответ заявили, что компания активно борется с вредоносным контентом. По информации пресс-службы мессенджера, модераторы с применением инструментов искусственного интеллекта ежедневно удаляют миллионы сообщений, содержащих призывы к насилию, диверсиям и мошенничеству. Также в Telegram напомнили о внедрённых настройках конфиденциальности, позволяющих пользователям самостоятельно определять, от кого принимать звонки или полностью их отключать.