В Москве выявлен первый в этом году завозной случай лихорадки чикунгунья. Заболевший мужчина вернулся из Шри-Ланки, где провел 10 дней в отпуске, передает BAQ.KZ со ссылкой на Роспотребнадзор.

На следующий день после прилета он обратился за медицинской помощью и был госпитализирован в инфекционное отделение с подозрением на лихорадку денге.

ПЦР-тест, проведенный в ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, подтвердил наличие вируса чикунгунья.

В настоящее время пациент находится в состоянии средней тяжести.

Роспотребнадзор оперативно организовал противоэпидемические мероприятия. Риски распространения инфекции в России отсутствуют, так как чикунгунья не передается от человека к человеку, а распространяется только через укусы комаров. На данный момент комары-переносчики болезни в стране не представляют эпидемиологической угрозы.

Система на пунктах пропуска через государственную границу продолжает отслеживать эпидемиологические риски и выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.