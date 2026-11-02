В России заговорили о громком бое Шавката Рахмонова с Исламом Махачевым
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Российское спортивное издание «Чемпионат» включило поединок непобеждённого казахстанского бойца Шавката Рахмонова с действующим чемпионом UFC в полусреднем весе Исламом Махачевым в список боёв, которые россиянин должен провести до завершения карьеры.
В публикации отмечается, что Рахмонов остаётся одним из наиболее интересных потенциальных соперников Махачева в полусреднем дивизионе.
Авторы напомнили, что казахстанец ещё два года назад должен был претендовать на чемпионский пояс, однако сначала провёл поединок с Иэном Гэрри, а затем надолго выбыл из-за травмы колена. С тех пор Шавкат не возвращался в октагон.
При этом сам «Номад» неоднократно подчёркивал, что считает себя одним из самых опасных соперников для Махачева. Ранее он также выражал недовольство тем, что чемпион называл других бойцов в качестве желаемых оппонентов.
Махачев, в свою очередь, заявил, что не отказывается от потенциального поединка с Рахмоновым, однако считает, что казахстанцу сначала необходимо восстановиться и вернуться к выступлениям.
По мнению авторов «Чемпионата», у Шавката ещё может появиться возможность включиться в титульную гонку. Для этого ему необходимо вернуться в октагон и одержать убедительную победу над одним из бойцов топ-уровня.
«Махачев — Рахмонов — шикарная вывеска с двумя топ-бойцами, умеющими в клетке всё», — резюмировали в российском издании.
Напомним, ранее менеджер Шавката Рахмонова Дэниел Рубенштейн сообщил, что возвращение казахстанского бойца в октагон в январе 2027 года не ожидается.
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