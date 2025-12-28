  • 28 Декабря, 16:24

В Ростовской области РФ с рельсов сошёл грузовой поезд

Из-за схода состава задерживаются 20 поездов.

Сегодня, 15:31
Фото: Pixabay.com

В Ростовской области России в ночь на 28 декабря произошёл сход грузового поезда с рельсов, передаёт BAQ.KZ.

По информации Южной транспортной прокуратуры РФ, инцидент произошёл на перегоне Кизитеринка – Проточная Северо-Кавказской железной дороги. С рельсов сошли колёсные пары локомотива грузового состава. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как уточнили в надзорном ведомстве, в результате инцидента пострадавших нет. На месте происшествия проводятся восстановительные работы, начата проверка со стороны прокуратуры и правоохранительных органов.

В пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги сообщили, что из-за схода состава задерживаются 20 поездов дальнего следования и пять пригородных поездов.

