В Ростовской области РФ с рельсов сошёл грузовой поезд
Из-за схода состава задерживаются 20 поездов.
В Ростовской области России в ночь на 28 декабря произошёл сход грузового поезда с рельсов, передаёт BAQ.KZ.
По информации Южной транспортной прокуратуры РФ, инцидент произошёл на перегоне Кизитеринка – Проточная Северо-Кавказской железной дороги. С рельсов сошли колёсные пары локомотива грузового состава. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Как уточнили в надзорном ведомстве, в результате инцидента пострадавших нет. На месте происшествия проводятся восстановительные работы, начата проверка со стороны прокуратуры и правоохранительных органов.
В пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги сообщили, что из-за схода состава задерживаются 20 поездов дальнего следования и пять пригородных поездов.
