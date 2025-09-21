В Ростовской области внук обокрал собственную бабушку
Общая сумма ущерба составила более 230 тысяч рублей.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В городе Шахты 20-летний местный житель подозревается в краже ювелирных украшений у своей бабушки, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Газета.ru.
Как сообщили в управлении МВД России по Ростовской области, пенсионерка обратилась в полицию после того, как заметила пропажу драгоценностей. Правоохранители установили, что к преступлению причастен ее внук, который часто приходил к ней в гости.
"Во время первого визита он приметил в шкафу две шкатулки с украшениями и решил воспользоваться случаем. За два месяца регулярных посещений молодой человек похитил шесть колец, две цепочки, браслет, две подвески и золотые часы. Общая сумма ущерба составила более 230 тысяч рублей", - пишет новостной портал.
Все украденное подозреваемый продал, а деньги потратил на личные нужды. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ ("Кража"). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Ранее сообщалось о похожем случае в Мурманской области, где 14-летний школьник украл у своей бабушки более 600 тысяч рублей, совершив 12 переводов со счета на свой телефон.
Самое читаемое
- 360 деревьев, мурал и довольные жители: аллею рабочих профессий открыли в Астане
- Историческая победа: Айдос Султангали принес Казахстану первое золото ЧМ по греко-римской борьбе
- 140 лет со дня рождения - Памятник Мыржакупу Дулатову открыли в Костанае
- День города: яблочный праздник пройдёт в Алматы
- Двое польских военных погибли во время учений в США