В городе Шахты 20-летний местный житель подозревается в краже ювелирных украшений у своей бабушки, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Газета.ru.

Как сообщили в управлении МВД России по Ростовской области, пенсионерка обратилась в полицию после того, как заметила пропажу драгоценностей. Правоохранители установили, что к преступлению причастен ее внук, который часто приходил к ней в гости.

"Во время первого визита он приметил в шкафу две шкатулки с украшениями и решил воспользоваться случаем. За два месяца регулярных посещений молодой человек похитил шесть колец, две цепочки, браслет, две подвески и золотые часы. Общая сумма ущерба составила более 230 тысяч рублей", - пишет новостной портал.

Все украденное подозреваемый продал, а деньги потратил на личные нужды. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ ("Кража"). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее сообщалось о похожем случае в Мурманской области, где 14-летний школьник украл у своей бабушки более 600 тысяч рублей, совершив 12 переводов со счета на свой телефон.