В городе Рудный Костанайской области на улице Топоркова произошло возгорание грузового автомобиля. Сообщение о происшествии поступило на пульт экстренных служб, после чего на место были оперативно направлены подразделения МЧС, передаёт BAQ.KZ.

К моменту прибытия пожарных моторный отсек и кабина грузовика были охвачены открытым пламенем. Возгорание удалось ликвидировать с применением пенообразователя.

В результате происшествия жертв и пострадавших нет.