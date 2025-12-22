В Рудном ликвидировали возгорание грузового автомобиля
Причины пожара устанавливаются.
Сегодня, 23:39
Фото: Pixabay.com
В городе Рудный Костанайской области на улице Топоркова произошло возгорание грузового автомобиля. Сообщение о происшествии поступило на пульт экстренных служб, после чего на место были оперативно направлены подразделения МЧС, передаёт BAQ.KZ.
К моменту прибытия пожарных моторный отсек и кабина грузовика были охвачены открытым пламенем. Возгорание удалось ликвидировать с применением пенообразователя.
В результате происшествия жертв и пострадавших нет.