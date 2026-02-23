В Рудном летом 2026 года планируется поставка 37 новых автобусов «Yutong» для обслуживания городских маршрутов, сообщает BAQ.kz.

Об этом заявил заместитель акима города по ЖКХ Досболсын Жакупов на брифинге 20 февраля. Новые автобусы производит казахстанская компания «QazТehna», а средства на их закупку предоставит Фонд развития промышленности.

Каждый перевозчик заключил договоры на разное количество автобусов, исходя из своих финансовых возможностей. При этом стоимость одного автобуса составляет 65–70 млн тенге, а оплата будет осуществляться в течение 10 лет с двухлетним льготным периодом. Общий объем субсидирования социально значимых маршрутов сегодня составляет 849 млн тенге в год, и с приобретением нового транспорта эта сумма вырастет.

Автобусы вместимостью 80–85 пассажиров должны поступить в город к 1 августа, если поставка пройдет без задержек. По словам Жакупова, пока новые автобусы не поступят, запускать дополнительные маршруты или полностью возвращать закрытые, например, маршрут №13, преждевременно. Планируется лишь рассматривать продление действующих маршрутов для охвата ранее обслуживаемых районов, в основном частного сектора.

Заместитель акима подчеркнул, что системный подход необходим: «Нельзя просто запустить маршрут. Сначала нужно дождаться новых автобусов и решить проблемы с водителями и старым транспортом».

Оптимизация существующих маршрутов пока не планируется, сокращение маршрута №26 также не рассматривается. Что касается новых остановок и маршрутов к недавно построенным объектам, таким как апарт-отель на улице Молодая Гвардия, решения пока нет.

Таким образом, лето 2026 года станет ключевым этапом в обновлении городского автопарка Рудного, а новые автобусы должны существенно повысить комфорт пассажирских перевозок.