13 августа в Рудном произошло обрушение грунта во время аварийно-восстановительных работ на магистральном водопроводе, передает BAQ.KZ cо ссылкой на iagorod.kz. В результате инцидента двое сотрудников ТОО "Рудненский водоканал" получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщили в ДЧС Костанайской области, происшествие случилось на улице Калинина. При проведении работ произошло частичное оседание грунта, в результате чего рабочие оказались под завалом.

Оперативными и скоординированными действиями Департамента по чрезвычайным ситуациям и оперативно-спасательного отряда пострадавшие были спасены и доставлены в Рудненскую многопрофильную больницу. Состояние одного пострадавшего оценивается как тяжёлое, второго — стабильное, — сообщили в ведомстве.

Обстоятельства инцидента уточняются.