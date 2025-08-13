В Рудном при ремонте водопровода пострадали двое рабочих
Один из них в тяжёлом состоянии.
13 августа в Рудном произошло обрушение грунта во время аварийно-восстановительных работ на магистральном водопроводе, передает BAQ.KZ cо ссылкой на iagorod.kz. В результате инцидента двое сотрудников ТОО "Рудненский водоканал" получили травмы различной степени тяжести.
Как сообщили в ДЧС Костанайской области, происшествие случилось на улице Калинина. При проведении работ произошло частичное оседание грунта, в результате чего рабочие оказались под завалом.
Оперативными и скоординированными действиями Департамента по чрезвычайным ситуациям и оперативно-спасательного отряда пострадавшие были спасены и доставлены в Рудненскую многопрофильную больницу. Состояние одного пострадавшего оценивается как тяжёлое, второго — стабильное, — сообщили в ведомстве.
Обстоятельства инцидента уточняются.
