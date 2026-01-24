В городе Рудный ведется розыск двух несовершеннолетних, подозреваемых в совершении особо тяжкого преступления. По данным прокуратуры Костанайской области, речь идет об убийстве 19-летнего молодого человека, с которым подозреваемые были ранее знакомы, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Tobolinfo.kz.

Тело погибшего было обнаружено в подъезде одного из многоквартирных домов.

Управление полиции города Рудного распространило ориентировку на разыскиваемых лиц по всей территории Казахстана. По факту возбуждено уголовное дело по статье 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан ("Убийство").

В департаменте полиции сообщили, что личности подозреваемых установлены, проводятся оперативно-розыскные мероприятия для их задержания. Дополнительная информация в интересах следствия не разглашается.