Рудненский городской суд Костанайской области вынес приговор пятерым жителям, обвиняемым в вымогательстве денежных средств и имущества с применением насилия. Дело рассматривалось в отношении пятерых людей, действовавших группой лиц по предварительному сговору, передаёт BAQ.KZ.

Как установил суд, в июне 2024 года подсудимые, заподозрив местного жителя в причастности к сбыту наркотиков, вывезли его за пределы города. Там, применяя насилие и угрозы, они потребовали у потерпевшего 10 млн тенге. Не имея нужной суммы, мужчина передал вымогателям снегоход, два автомобиля и мотоцикл, а также 100 тыс. тенге переводом.

Позднее, воспользовавшись ситуацией с документальным оформлением одного из автомобилей, двое обвиняемых заставили потерпевшего приобрести и передать им ещё пять смартфонов iPhone, причинив дополнительный ущерб на 3,4 млн тенге.

Общий размер нанесенного ущерба составил более 15 млн тенге.

Подсудимые полностью признали вину. Суд учёл их раскаяние, добровольное возмещение вреда, а также наличие малолетних детей у некоторых фигурантов. В итоге трое осуждённых получили по 5 лет лишения свободы, двое — по 5 лет 6 месяцев. Все будут отбывать наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Приговор пока не вступил в законную силу.