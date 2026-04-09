В Рудном запустили завод по переработке шин за 354 млн тенге
В городе Рудный Костанайской области введён в эксплуатацию завод по переработке использованных автомобильных шин.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В городе Рудный Костанайской области запустили завод по переработке использованных автомобильных шин. Проект реализован при поддержке Жасыл даму, передает BAQ.KZ.
Новое предприятие ТОО «Едил и компания» направлено на развитие системы переработки отходов и снижение экологической нагрузки в регионе.
Общая стоимость проекта составила 354,5 млн тенге. Финансирование обеспечено за счёт средств утилизационного сбора.
«Проект направлен на развитие экологической инфраструктуры и повышение уровня переработки отходов», - отмечается в сообщении.
Завод будет перерабатывать использованные автомобильные шины, что позволит сократить объемы накопленных отходов и снизить вредное воздействие на окружающую среду.
Проект реализован в рамках инициативы «Таза Қазақстан», ориентированной на формирование экологической культуры и развитие «зелёной» экономики.
Отмечается, что подобные проекты способствуют улучшению экологической ситуации и развитию современной системы управления отходами в стране.
