В городе Рудный Костанайской области запустили завод по переработке использованных автомобильных шин. Проект реализован при поддержке Жасыл даму, передает BAQ.KZ.

Новое предприятие ТОО «Едил и компания» направлено на развитие системы переработки отходов и снижение экологической нагрузки в регионе.

Общая стоимость проекта составила 354,5 млн тенге. Финансирование обеспечено за счёт средств утилизационного сбора.

«Проект направлен на развитие экологической инфраструктуры и повышение уровня переработки отходов», - отмечается в сообщении.

Завод будет перерабатывать использованные автомобильные шины, что позволит сократить объемы накопленных отходов и снизить вредное воздействие на окружающую среду.

Проект реализован в рамках инициативы «Таза Қазақстан», ориентированной на формирование экологической культуры и развитие «зелёной» экономики.

Отмечается, что подобные проекты способствуют улучшению экологической ситуации и развитию современной системы управления отходами в стране.