В руководстве армии Китая прошли масштабные чистки
Из высшего командования Народно-освободительной армии КНР уволены одни из самых влиятельных генералов — Чжан Юся и Лю Чжэньли, сообщает BAQ.kz со ссылкой на BBC.
Происходящее указывает на обострение внутриполитической борьбы в элите и серьезный кризис управления вооруженными силами.
Чжан Юся, 75-летний заместитель председателя Центрального военного совета, считался ключевой фигурой военной вертикали. ЦВС — главный орган контроля над армией, напрямую подчиненный Си Цзиньпину. После серии "антикоррупционных" увольнений в совете фактически остались лишь сам лидер КНР и один генерал — ситуация беспрецедентная для Китая.
Центральный военный совет управляет многомиллионной армией и традиционно является опорой власти. Настолько важной, что в свое время Дэн Сяопин сохранял именно этот пост, оставаясь фактическим правителем страны.
Эксперты отмечают: столь резкое сокращение руководства говорит не о стабильности, а о хаосе. По оценке аналитиков, в НОАК образовался опасный вакуум управления, что неизбежно ставит под вопрос реальную боеспособность Китая — включая его способность к силовым сценариям вокруг Тайваня или участию в крупном региональном конфликте.
