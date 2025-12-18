В четверг, 18 декабря, на республиканских автодорогах в ряде регионов Казахстана ожидается ухудшение погодных условий, передает BAQ.KZ со ссылкой на национальную компанию "КазАвтоЖол".

По данным дорожной службы, 18 декабря в Акмолинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Актюбинской, Жамбылской, Мангистауской, Атырауской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Алматинской и Туркестанской областях, а также в областях Абай и Жетысу местами прогнозируются осадки в виде дождя со снегом и снега.

В "КазАвтоЖоле" отмечают, что такие погодные условия могут осложнить дорожную обстановку и снизить сцепление колес с проезжей частью. Водителям рекомендуется учитывать возможное ухудшение ситуации на трассах при планировании поездок.

Дорожные службы призывают автомобилистов соблюдать скоростной режим и правила безопасности, проявлять повышенную внимательность за рулем и следить за оперативной информацией о состоянии автодорог.