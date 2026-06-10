Казгидромет предупредил о чрезвычайной пожарной опасности в ряде регионов

В нескольких регионах Казахстана сохраняется высокий риск возникновения природных пожаров. По данным синоптиков, высокая и чрезвычайная пожарная опасность прогнозируется сразу в ряде областей страны.

Высокая пожарная опасность ожидается в Туркестанской, Жамбылской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях, а также в областях Абай и Улытау. Кроме того, предупреждение действует на западе области Жетысу, востоке Карагандинской области, западе и в центральной части Алматинской области, центре Кызылординской области, юге Костанайской области, а также на юге и востоке Акмолинской области.

На западе Западно-Казахстанской области также прогнозируется высокий уровень пожарной опасности.

Где ожидается чрезвычайная пожарная опасность

Наиболее напряженная ситуация складывается в Кызылординской области, где объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Аналогичный прогноз действует на западе и в центре Туркестанской области, на западе Жамбылской области, на западе и в центре Карагандинской области, на севере Алматинской области, на юге Актюбинской и Восточно-Казахстанской областей.

Чрезвычайная пожарная опасность также ожидается на западе и юго-востоке Павлодарской области, юго-западе Костанайской области, на севере и востоке области Жетысу, а также на западе, северо-западе, юге и в центральной части области Абай.

Спасатели призывают жителей и гостей регионов соблюдать меры пожарной безопасности, не разводить костры на природе и не допускать возгораний сухой растительности.