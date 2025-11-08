В Акмолинской области ожидаются осадки, днем на западе, севере и востоке области сильные осадки (дождь, снег). Низовая метель, гололед. 10 ноября ожидаются ночью снег, днем на севере, востоке и юге области снег. Низовая метель, гололед. 9 ноября ветер юго-западный с переходом на северный 15-20 м/с, на западе, юге и востоке области порывы 23-28 м/с. 10 ноября ветер северо-западный с переходом на юго-западный на севере, востоке и юге области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ожидаются временами осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. 10 ноября ожидаются ночью снег, низовая метель, гололед. 9 ноября ветер юго-западный с переходом на северный 15-20 м/с. 10 ноября ветер северо-западный с переходом на юго-западный ночью порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на юге и в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке и в горных районах области 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с. В Таразе ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

В Павлодарской области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с, на юге области до 23 м/с. В Павлодаре ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе Атырауской области ожидается туман.

В области Ұлытау утром и днем на западе и севере ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ветер юго-западный утром и днем на севере, востоке и в центре области порывы 15-20, местами 23 м/с. В Жезказгане ожидается ветер юго-западный днем порывы 15-18 м/с.

В Карагандинской области ночью на западе и севере ожидаются небольшие осадки, днем на западе и севере осадки (дождь, снег). На западе и севере области гололед, низовая метель. Ветер юго-западный в северной половине области порывы 15-20, днем временами 23 м/с. В Караганде ожидаются ночью небольшие осадки, днем осадки (дождь, снег). Гололед, низовая метель. Ветер юго-западный утром и днем порывы 15-20 м/с.

В Астане 9 ноября ожидаются временами осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. 10 ноября ожидаются временами снег, низовая метель, гололед. 9 ноября ветер юго-западный 15-20, днем временами 23 м/с. 10 ноября ветер северо-западный с переходом на юго-западный порывы 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На западе, севере и востоке области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный ночью на юго-востоке области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на западе и юге области порывы 23 м/с. В Петропавловске ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед, туман. Ветер восточный, юго-восточный днем 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе и севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер западный, северо-западный ночью на севере и востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

В Актюбинской области ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере и востоке области порывы 15-20 м/с. В Актобе ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-18 м/с.

В Костанайской области ожидаются осадки (дождь, снег), днем на севере и востоке области сильные осадки (дождь, снег). Гололед, низовая метель. На западе, севере и востоке области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20, днем на севере и востоке области временами 23 м/с. В Костанае ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области на западе, севере и востоке ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ночью и утром на севере области ожидается туман. Ветер юго-восточный, южный на севере, юге и в центре области 15-20, днем порывы 23 м/с. В Усть-Каменогорске ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ветер юго-восточный, южный порывы 15-18 м/с.

В области Абай ночью на западе, севере и в центре, днем на севере ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ветер южный, юго-западный на западе, севере и в центре области 15-20, порывы 25 м/с. В Семее ночью ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ветер южный, юго-западный порывы 15-20 м/с.

В Туркестанской области ночью и утром на юге, севере и в горных районах ожидается туман. Ветер юго-западный днем на севере, западе и в горных районах области 15-20 м/с. В Туркестане ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.