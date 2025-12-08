8 декабря 2025 года в ряде областей Казахстана прогнозируются осадки в виде дождя со снегом, что может осложнить ситуацию на республиканских автодорогах, передает BAQ.KZ.

Неблагоприятные погодные условия ожидаются в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Актюбинской, Алматинской, Костанайской, Жамбылской, Мангистауской, Туркестанской и Павлодарской областях, а также в областях Улытау, Жетысу и Абай.

Водителей просят соблюдать скоростной режим и правила безопасности, учитывать ухудшение видимости и возможную гололедицу на дорогах.

Дополнительную информацию можно получить круглосуточно в колл-центре по номеру 1403.