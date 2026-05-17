В ряде регионов Казахстана ожидаются грозы 18 мая

На юге республики столбик термометра поднимется до +35...+37°C, на севере и востоке – не выше +17...+25°C.

По информации "Казгидромет", в Астане переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9°C, днём +23...+25°C.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура ночью +11...+13°C, днём +26...+28°C.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков, ветер 8-13, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20°C, днём +35...+37°C.

В Актау переменная облачность, дождь, гроза, временами сильный дождь, туман, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16°C, днём +18...+20°C.

В Актобе малооблачно, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-20, днём временами до 23 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17°C, днём +29...+31°C.

В Атырау переменная облачность, утром и днём дождь, гроза, пыльная буря, ветер 9-14, днём порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +20...+22°C, днём +29...+31°C.

В Жезказгане переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°C, днём +29...+31°C.

В Караганде переменная облачность, без осадков, ветер 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9°C, днём +24...+26°C.

В Кокшетау переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10°C, днём +23...+25°C.

В Конаеве переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11°C, днём +29...+31°C.

В Костанае переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°C, днём +28...+30°C.

В Кызылорде переменная облачность, дождь, гроза, шквал, пыльная буря, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21°C, днём +34...+36°C.

В Павлодаре переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6°C, днём +19...+21°C.

В Петропавловске переменная облачность, без осадков, ветер ночью 7-12, днём 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10°C, днём +25...+27°C.

В Семее переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7°C, днём +18...+20°C.

В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, ветер 7-12, днём порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8°C, днём +27...+29°C.

В Таразе переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, утром и днём порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°C, днём +28...+30°C.

В Туркестане переменная облачность, без осадков, ветер 8-13, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20°C, днём +35...+37°C.

В Уральске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, днём порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17°C, днём +30...+32°C.

В Усть-Каменогорске переменная облачность, без осадков, ветер ночью 4-9, днём 7-12, порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6°C, днём +17...+19°C.