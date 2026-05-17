В ряде регионов Казахстана ожидаются грозы 18 мая
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
На юге республики столбик термометра поднимется до +35...+37°C, на севере и востоке – не выше +17...+25°C.
По информации "Казгидромет", в Астане переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9°C, днём +23...+25°C.
В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура ночью +11...+13°C, днём +26...+28°C.
В Шымкенте переменная облачность, без осадков, ветер 8-13, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20°C, днём +35...+37°C.
В Актау переменная облачность, дождь, гроза, временами сильный дождь, туман, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16°C, днём +18...+20°C.
В Актобе малооблачно, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-20, днём временами до 23 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17°C, днём +29...+31°C.
В Атырау переменная облачность, утром и днём дождь, гроза, пыльная буря, ветер 9-14, днём порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +20...+22°C, днём +29...+31°C.
В Жезказгане переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°C, днём +29...+31°C.
В Караганде переменная облачность, без осадков, ветер 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9°C, днём +24...+26°C.
В Кокшетау переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10°C, днём +23...+25°C.
В Конаеве переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11°C, днём +29...+31°C.
В Костанае переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°C, днём +28...+30°C.
В Кызылорде переменная облачность, дождь, гроза, шквал, пыльная буря, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21°C, днём +34...+36°C.
В Павлодаре переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6°C, днём +19...+21°C.
В Петропавловске переменная облачность, без осадков, ветер ночью 7-12, днём 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10°C, днём +25...+27°C.
В Семее переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7°C, днём +18...+20°C.
В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, ветер 7-12, днём порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8°C, днём +27...+29°C.
В Таразе переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, утром и днём порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°C, днём +28...+30°C.
В Туркестане переменная облачность, без осадков, ветер 8-13, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20°C, днём +35...+37°C.
В Уральске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, днём порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17°C, днём +30...+32°C.
В Усть-Каменогорске переменная облачность, без осадков, ветер ночью 4-9, днём 7-12, порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6°C, днём +17...+19°C.